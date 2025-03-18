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Еще одного председателя областного суда назначили в Казахстане

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Председатель Костанайского областной суда
Алмат Ерманов. Кадр из видео: t.me/Jogargy_sot

Назначен председатель Костанайского областного суда. Им стал Алмат Ерманов, имеющий большой опыт работы в судебной системе, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев представил судейскому корпусу Костанайского региона нового председателя областного суда Алмата Ерманова.

В мероприятии приняли участие аким области Кумар Аксакалов, судьи региона, ветераны судебной системы, руководители правоохранительных органов, представители департамента судебной администрации.

Асламбек Мергалиев, выступая, отметил деятельность Алмата Ерманова в течение пяти лет на посту председателя коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда, а также его 13-летний опыт отправления правосудия в судах первой инстанции, в том числе при рассмотрении сложных споров в экономическом суде.

Председатель Верховного суда выразил уверенность в том, что Алмат Ерманов внесет весомый вклад в развитие судебной системы, обеспечение верховенства закона и справедливости, а также в повышение уровня общественного доверия к суду.

Алмат Нурмуратович Ерманов родился в 1972 году в Кызылординской области. В 1997 году он окончил Казахский государственный юридический университет имени Коркыт Ата.

В 1997-2000 годах работал следователем государственного следственного комитета по Кызылординской области, проходил службу в ДКНБ.

В 2000-2008 годах Алмат Ерманов занимал должность судьи Кармакшинского районного суда Кызылординской области, специализированного межрайонного экономического суда.

В 2008-2020 годах работал судьей Кызылординского областного суда, председателем Атырауского городского суда.

С 2020 года и до настоящего назначения Алмат Ерманов занимал пост председателя судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда.

Напомним, ранее председателем Северо-Казахстанского областного суда назначили Серикжана Габдулина, имеющего 25-летний судейский стаж, 17 лет из которых он проработал в судах первой инстанции.

В начале 2025 года в Казахстане Высшим судебным советом к освобождению от должности были рекомендованы 12 судей. Один из них - в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, еще трое - за совершение дисциплинарного проступка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2229057-eshche-odnogo-predsedatelya-oblastnogo-suda-naznachili-v-kazahstane/