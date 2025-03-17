Назначен председатель Северо-Казахстанского областного суда

Председателем Северо-Казахстанского областного суда назначен Серикжан Габдулин, имеющий 25-летний судейский стаж, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев представил судейскому корпусу Северо-Казахстанской области нового председателя областного суда Серикжана Габдулина.

В мероприятии приняли участие первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов, судьи, первые руководители правоохранительных органов региона и представители департамента судебной администрации.

Асламбек Мергалиев отметил положительную работу Серикжана Габдулина, подчеркнув его 25-летний судейский стаж, 17 лет из которых он проработал в судах первой инстанции.

Председатель Верховного суда выразил уверенность в том, что Серикжан Габдулин применит свой профессионализм, многолетний опыт работы в судебной системе и авторитет для обеспечения качества правосудия, укрепления верховенства закона и повышения доверия к суду.

Серикжан Жалелевич Габдулин родился в 1970 году в Тюменской области (РФ). В 1996 году он окончил юридический факультет Омского государственного университета.

В 1993-1999 годах проходил службу в органах внутренних дел и прокуратуры. В 1999-2013 годах работал судьей и председателем Петропавловского городского суда.

В 2013-2016 годах занимал должность председателя Аккайынского районного суда Северо-Казахстанской области, в 2016-2020 годах - судьи Северо-Казахстанского областного суда.

С 2020 года до настоящего назначения Серикжан Габдулин работал председателем судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского областного суда.

В начале 2025 года в Казахстане Высшим судебным советом к освобождению от должности были рекомендованы 12 судей. Один из них - в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, еще трое - за совершение дисциплинарного проступка.

В конце прошлого года в Петропавловске был задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области. Это произошло при получении крупной взятки в 15 тыс. долларов США за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.