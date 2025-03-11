Назначен новый директор "Астана опера"

Назначен новый директор Государственного театра оперы и балета "Астана опера" - им стал Александр Совостьянов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

"Приказом министра культуры и информации РК Совостьянов Александр Александрович назначен директором Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", - говорится в сообщении.

На официальном сайте "Астана Опера" говорится, что Совостьянов стоял у его истоков, с момента основания в 2013 году, занимая должность заместителя директора.

В последующие годы он успешно возглавлял театр "Астана Балет".

В своем первом обращении к коллективу Александр Совостьянов подчеркнул, что продолжит развитие театральных традиций "Астана Опера", уделяя особое внимание расширению репертуара и международному сотрудничеству. Среди приоритетных направлений работы он также отметил поддержку молодых талантов и увеличение зрительской аудитории.

С 2013 по 2019 год занимал должность заместителя директора по связям и маркетингу в Государственном театре оперы и балета "Астана Опера".

В 2019 году был назначен директором театра "Астана Балет", где проработал шесть лет.

Работал в медиаиндустрии, в том числе в холдинге "Нур Медиа", на телеканале "Эра ТВ" (Седьмой канал) и в компании РДВ, входящей в состав телеканала "Астана".