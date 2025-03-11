Назначен новый директор "Астана опера"
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Назначен новый директор Государственного театра оперы и балета "Астана опера" - им стал Александр Совостьянов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
"Приказом министра культуры и информации РК Совостьянов Александр Александрович назначен директором Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", - говорится в сообщении.
На официальном сайте "Астана Опера" говорится, что Совостьянов стоял у его истоков, с момента основания в 2013 году, занимая должность заместителя директора.
В последующие годы он успешно возглавлял театр "Астана Балет".
В своем первом обращении к коллективу Александр Совостьянов подчеркнул, что продолжит развитие театральных традиций "Астана Опера", уделяя особое внимание расширению репертуара и международному сотрудничеству. Среди приоритетных направлений работы он также отметил поддержку молодых талантов и увеличение зрительской аудитории.
С 2013 по 2019 год занимал должность заместителя директора по связям и маркетингу в Государственном театре оперы и балета "Астана Опера".
В 2019 году был назначен директором театра "Астана Балет", где проработал шесть лет.
Работал в медиаиндустрии, в том числе в холдинге "Нур Медиа", на телеканале "Эра ТВ" (Седьмой канал) и в компании РДВ, входящей в состав телеканала "Астана".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2227127-naznachen-novyy-direktor-astana-opera/