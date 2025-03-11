Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен новый директор "Астана опера"

Опубликовано:

Александр Совостьянов
Александр Совостьянов. Фото: Министерство культуры и информации РК

Назначен новый директор Государственного театра оперы и балета "Астана опера" - им стал Александр Совостьянов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

"Приказом министра культуры и информации РК Совостьянов Александр Александрович назначен директором Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", - говорится в сообщении.

На официальном сайте "Астана Опера" говорится, что Совостьянов стоял у его истоков, с момента основания в 2013 году, занимая должность заместителя директора.

В последующие годы он успешно возглавлял театр "Астана Балет".

В своем первом обращении к коллективу Александр Совостьянов подчеркнул, что продолжит развитие театральных традиций "Астана Опера", уделяя особое внимание расширению репертуара и международному сотрудничеству. Среди приоритетных направлений работы он также отметил поддержку молодых талантов и увеличение зрительской аудитории.

С 2013 по 2019 год занимал должность заместителя директора по связям и маркетингу в Государственном театре оперы и балета "Астана Опера".

В 2019 году был назначен директором театра "Астана Балет", где проработал шесть лет.

Работал в медиаиндустрии, в том числе в холдинге "Нур Медиа", на телеканале "Эра ТВ" (Седьмой канал) и в компании РДВ, входящей в состав телеканала "Астана". 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2227127-naznachen-novyy-direktor-astana-opera/