Назначен новый глава комитета промышленной безопасности

Кадровые перестановки произошли в министерстве по ЧС - назначен глава комитета промышленной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Дубаев Рашид Култаевич назначен на должность председателя Комитета промышленной безопасности министерства", - говорится в сообщении.

На официальном сайте премьер-министра РК говорится, что родился в 1966 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби

Трудовую деятельность начал в 1992 году стажером-следователем прокуратуры Чарского района Семипалатинской области.

В 1993-1997 годах - помощник прокурора, заместитель прокурора Ауэзовского района Алматы.

С 1997 по 2000 год работал в структуре Генеральной прокуратуры РК на должностях прокурора управления по надзору за законностью следствия и дознания в правоохранительных и налоговых органах, старшим помощником Генерального прокурора – представителем Генеральной прокуратуры по Павлодарской области и других.

В 2000-2002 годах - начальник управления юстиции по Павлодарской области.

В 2002-2005 годах - начальник управления юстиции города Алматы.

С 2005 по 2009год - начальник департамента юстиции Павлодарской области.

С 2009 по 2010 год был замдиректора РГП "Информационно-производственный центр" министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах - начальник управления по обеспечению внутренней безопасности Генеральной прокуратуры РК.

С 2014 по 2016 год был первым зампрокурора Карагандинской области.

В 2022-2023 занимал пост руководителя департамента комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям РК по области Абай.

С сентября 2023 года по настоящее время возглавлял департамент комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям РК по Алматы.