Амангельды Исенов назначен членом Высшей аудиторской палаты
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На заседании сената депутаты поддержали кандидатуру Амангельды Исенова на должность члена ВАП, предварительно обсудив этот вопрос в рамках Комитета по финансам и бюджету, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале руководителя аппарата сената парламента, на заседании сената депутаты поддержали кандидатуру Амангельды Исенова на должность члена ВАП, предварительно обсудив этот вопрос в рамках Комитета по финансам и бюджету.
Амангельды Сагандекович окончил Карагандинский металлургический институт. Имеет степень МВА Almaty Management University. Окончил программу LEAD Stanford University Graduate School of Business.
Работал на ответственных должностях в Министерстве финансов, Фонде развития малого предпринимательства, в частных структурах. Последние годы занимал должности заместителя председателя правления ЕАБР и заместителя председателя правления Банка Развития Казахстана.
Добавим, Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, по информации на ее официальном сайте, осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту республики.
С апреля 2024 года председателем ВАП является бывший премьер-министр Алихан Смаилов.
В августе 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова и поручил ему обеспечить контроль за использованием бюджетных средств.
А в сентябре сообщалось, что в Казахстане хотят расширить компетенции Высшей аудиторской палаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2225943-amangeldy-isenov-naznachen-chlenom-vysshey-auditorskoy-palaty/