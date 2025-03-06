Амангельды Исенов назначен членом Высшей аудиторской палаты

На заседании сената депутаты поддержали кандидатуру Амангельды Исенова на должность члена ВАП, предварительно обсудив этот вопрос в рамках Комитета по финансам и бюджету, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале руководителя аппарата сената парламента, на заседании сената депутаты поддержали кандидатуру Амангельды Исенова на должность члена ВАП, предварительно обсудив этот вопрос в рамках Комитета по финансам и бюджету.

Амангельды Сагандекович окончил Карагандинский металлургический институт. Имеет степень МВА Almaty Management University. Окончил программу LEAD Stanford University Graduate School of Business.

Работал на ответственных должностях в Министерстве финансов, Фонде развития малого предпринимательства, в частных структурах. Последние годы занимал должности заместителя председателя правления ЕАБР и заместителя председателя правления Банка Развития Казахстана.

Добавим, Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, по информации на ее официальном сайте, осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту республики.

С апреля 2024 года председателем ВАП является бывший премьер-министр Алихан Смаилов.

В августе 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова и поручил ему обеспечить контроль за использованием бюджетных средств.

А в сентябре сообщалось, что в Казахстане хотят расширить компетенции Высшей аудиторской палаты.