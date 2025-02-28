Назначен новый глава "Казтелерадио"

Новый председатель правления был назначен в АО "Казтелерадио" - им стал Руислам Нурдаулет, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Сегодня его представил коллективу вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

Руислам Нурдаулет окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби (2001 год) - специальность "Международное право"; а также Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2008 год) - специальность "Экономика".

Владеет русским и немецким языками.

Общий стаж работы более 21 года, в том числе более 10 лет в телекоммуникационной отрасли.

За годы карьеры Руислам Нурдаулет занимал руководящие позиции в государственных и корпоративных структурах, работая в министерстве финансов РК, АО "Казахстанские телекоммуникации" (Кателко), АО "КазМунайГаз", АО "Самрук- Казына".

С 2011 года он работает в АО "Казтелерадио" на различных руководящих должностях.

По информации на официальном сайте компании, акционерное общество "Казтелерадио" - национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.