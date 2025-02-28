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Назначен новый замглавы МВД

Опубликовано:

Абай Кайырбеков
Абай Кайырбеков. Фото: КУИС МВД РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в МВД - был назначен новый глава КУИС, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Кайырбеков Абай Серикович назначен заместителем Мминистра внутренних дел Республики Казахстан - председателем Комитета уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении.

На официальном сайте КУИС МВД РК говорится, что Абай Кайырбеков родился 29 мая 1975 года в Карагандинской области.

В 1997 году окончил Карагандинский государственный технический университет, в 2002 году - Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

В органах внутренних дел с 1998 года.

Начинал деятельность с должности оперуполномоченного по делам несовершеннолетних. После занимал различные должности (в том числе оперативные) в ведомствах МВД РК. С 2011 года занимал руководящие должности в Центральном аппарате МВД.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2224439-naznachen-novyy-zamglavy-mvd/