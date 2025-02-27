Токаев назначил нового зампреда АДГС
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Ахмедьяр Алибек Газизулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
На официальном сайте Агентства по делам госслужбы указано, что Ахмедьяр Алибек Газизович окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева и магистратуру Университета Южной Калифорнии (магистр права).
Трудовую деятельность Ахмедьяр начал в Министерстве индустрии и торговли на должности эксперта юридического департамента.
Работал на различных должностях в Министерстве образования и науки, Министерстве индустрии и новых технологий, Министерстве по инвестициям и развитию, канцелярии премьер-министра.
В Министерстве иностранных дел занимал должность директора Департамента юридической службы.
C 9 марта 2022 года являлся руководителя аппарата Агентства по делам государственной службы.
Добавим, что согласно данным с официального сайта ведомства Агентство по делам государственной службы осуществляет руководство в сфере государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных услуг.
С января 2022 года возглавляет агентство Дархан Жазыкбай.
Напомним, сегодня Токаев также провел кадровые перестановки в Академии государственного управления - вместо Абила Ерлана ректором академии назначен Азамат Жолманов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2224098-tokaev-naznachil-novogo-zampreda-adgs/