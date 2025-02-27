Токаев назначил нового зампреда АДГС

Ахмедьяр Алибек Газизулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

На официальном сайте Агентства по делам госслужбы указано, что Ахмедьяр Алибек Газизович окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева и магистратуру Университета Южной Калифорнии (магистр права).

Трудовую деятельность Ахмедьяр начал в Министерстве индустрии и торговли на должности эксперта юридического департамента.

Работал на различных должностях в Министерстве образования и науки, Министерстве индустрии и новых технологий, Министерстве по инвестициям и развитию, канцелярии премьер-министра.

В Министерстве иностранных дел занимал должность директора Департамента юридической службы.

C 9 марта 2022 года являлся руководителя аппарата Агентства по делам государственной службы.

Добавим, что согласно данным с официального сайта ведомства Агентство по делам государственной службы осуществляет руководство в сфере государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных услуг.

С января 2022 года возглавляет агентство Дархан Жазыкбай.

Напомним, сегодня Токаев также провел кадровые перестановки в Академии государственного управления - вместо Абила Ерлана ректором академии назначен Азамат Жолманов.