Екатерина Смолякова стала депутатом мажилиса

Екатерина Смолякова сегодня получила мандат и стала депутатом мажилиса от партии Respublica, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

"Новым депутатом мажилиса стала Екатерина Смолякова. Она представляет партийную фракцию "Respublica", - отмечается в сообщении мажилиса в Telegram-канале.

Екатерина Смолякова приняла присягу и была избрана в состав комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента РК.

Напомним, несколькими днями ранее мажилисмен Руслан Берденов был назначен заместителем акима Шымкента.

Добавим, согласно информации советника руководителя центрального аппарата партии Respublica Ришата Аскарбекулы, Екатерина Смолякова - выпускница университета им. Жансугурова в Талдыкоргане, преподаватель казахского языка и литературы.

Общественной работой Екатерина Смолякова начала заниматься рано. Она возглавляет женский клуб при КБТУ и председательствует в попечительском совете Алматинского детского дома №1. Последняя должность - проректор КБТУ.

Сегодня депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.

Мы также писали, кто претендует на место Берденова в мажилисе. Сообщалось, что проректор Казахстанско-Британского технического университета Екатерина Смолякова, вероятно, получит мандат депутата мажилиса от партии Respublica.