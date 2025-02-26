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Екатерина Смолякова стала депутатом мажилиса

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Екатерина Смолякова
Екатерина Смолякова. Фото: t.me/mazhilis_kz

Екатерина Смолякова сегодня получила мандат и стала депутатом мажилиса от партии Respublica, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

"Новым депутатом мажилиса стала Екатерина Смолякова. Она представляет партийную фракцию "Respublica", - отмечается в сообщении мажилиса в Telegram-канале.

Екатерина Смолякова приняла присягу и была избрана в состав комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента РК.

Напомним, несколькими днями ранее мажилисмен Руслан Берденов был назначен заместителем акима Шымкента.

Добавим, согласно информации советника руководителя центрального аппарата партии Respublica Ришата Аскарбекулы, Екатерина Смолякова - выпускница университета им. Жансугурова в Талдыкоргане, преподаватель казахского языка и литературы.

Общественной работой Екатерина Смолякова начала заниматься рано. Она возглавляет женский клуб при КБТУ и председательствует в попечительском совете Алматинского детского дома №1. Последняя должность - проректор КБТУ.

Сегодня депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.

Мы также писали, кто претендует на место Берденова в мажилисе. Сообщалось, что проректор Казахстанско-Британского технического университета Екатерина Смолякова, вероятно, получит мандат депутата мажилиса от партии Respublica.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2223821-ekaterina-smolyakova-stala-deputatom-mazhilisa/