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Гаухар Бурибаева покинула пост председателя правления фонда "Даму"

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Женщина в костюме держит папку в руках
Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Единственный акционер АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" досрочно прекратил полномочия председателя правления Бурибаевой Гаухар, передает NUR.KZ со ссылкой на фонд.

Как сообщается в Facebook-аккаунте АО, 21 февраля 2025 года единственный акционер АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" - Национальный управляющий холдинг "Байтерек" - досрочно прекратил полномочия председателя правления Бурибаевой Гаухар Асылбековны.

Гаухар Бурибаева возглавляла фонд "Даму" с апреля 2019 года. За период ее работы в качестве главы Фонда была проведена работа по увеличению охвата мерами государственной поддержки более чем в 5 раз с 6 до 30 тысяч проектов с увеличением кредитного портфеля до 1,7 трлн тенге ежегодно. За это время меры государственной поддержки полностью переведены в цифровой формат.

Фонд стал пионером ESG, выпустив первые зеленые облигации на территории РК. С 2024 года начат процесс трансформации фонда "Даму" в гарантийный фонд, который позволит к 2028 году увеличить портфель гарантий до 1 трлн тенге.

Гаухар Бурибаева имеет обширный опыт работы в финансовом и инвестиционном секторах.

До прихода в Фонд "Даму" Гаухар Бурибаева работала в "Самрук-Казына Инвест", "Альянс Банк", а также на руководящих позициях в "Банк Развития Казахстана", "Казахстан Темир Жолы" и Управлении делами президента Республики Казахстан. В фонде "Даму" с 2017 года она прошла путь от директора департамента до председателя правления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2222804-gauhar-buribaeva-pokinula-post-predsedatelya-pravleniya-fonda-damu/