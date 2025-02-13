Рустам Баялиев получил новую должность в администрации президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки - он сменил советника и назначил главу отдела мониторинга регионального развития, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заведующим Отделом мониторинга регионального развития администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

На официальном сайте управления делами президента говорится, что Баялиев Рустам Ахатханович родился 6 июня 1975 года.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности журналист-международник, Государственную Академию Управления с присуждением академической степени бакалавра экономики.

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом І категории Государственного налогового комитета министерства финансов. Затем работал советником заместителя акима, помощником акима Карагандинской области.

С 1999 года работал помощником министра, заведующим секретариатом, заместителем начальника управления департамента финансовой политики и прогнозов, заместителем директора департамента финансовой и организационно-кадровой работы министерства финансов РК.

Был директором департамента регулирования торговой деятельности, экспортного контроля и вступления в ВТО министерства индустрии и торговли РК, зампредседателя Комитета по поддержке малого бизнеса министерства индустрии и торговли РК, руководителем аппарата акима Акмолинской области.

Напомним, в январе прошлого года Рустам Баялиев был назначен заместителем управляющего делами президента.

Также отметим, что сегодня распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан.