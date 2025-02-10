Назначена заместитель акима Кокшетау

Айгуль Нугертаева назначена на должность заместителя акима Кокшетау по социальным вопросам. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Айгуль Бексултановна родом из Кокшетау.

Имеет два высших образования по специальностям: история, педагогика и дошкольная психология.

Ее трудовой стаж в сфере образования и внутренней политики превышает 30 лет. Она прошла путь от воспитателя детского сада до руководителя отдела образования.

Занимала должности заведующего районным методическим кабинетом, директора школы, заведующего сектором организационного-кадрового сектора отдела образования и спорта, заместителя руководителя отдела образования, главного специалиста департамента внутренней политики, руководителя отдела внутренней политики Кокшетау.

До назначения на данную должность являлась руководителем отдела образования Кокшетау.

Напомним, в ноябре 2024 года акимом Кокшетау стал Ануар Кумпекеев. До этого он с октября 2020 года по август 2024 года работал заместителем председателя правления АО "Транстелеком".

Позже аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК прокомментировал назначение Ануара Кумпекеева на должность акима Кокшетау.

По данным официального сайта акимата города, Кокшетау - город, расположенный в северном Казахстане, на берегу озера Копа. С 1999 года является административным центром Акмолинской области. Официальной датой основания города считается 1824 год.

Аппарат акима Кокшетау осуществляет руководство в сфере информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акимата и акима города.