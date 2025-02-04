Назначен заместитель акима Усть-Каменогорска

Абзал Маулетханов назначен заместителем акима Усть-Каменогорска. Соответствующее распоряжение подписал глава города 4 февраля 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Усть-Каменогорска.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, Абзал Аскарович получил образование в Восточно-Казахстанском государственном университете имени Аманжолова и в Alikhan Bokeikhan University в Усть-Каменогорске.

Стаж на государственной службе - 8 лет. В разные годы работал в Зайсанском, Алтайском, Урджарском и Глубоковском районах.

Последнее место работы - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска.

Напомним, в конце ноября прошлого года Жаксылык Омар объявил об уходе с поста акима Усть-Каменогорска в связи с истечением срока полномочий. Эту должность он занимал с 20 августа 2018 года.

В декабре по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата распоряжением акима Восточно-Казахстанской области на пост главы Усть-Каменогорска был назначен Алмат Акышов. До этого он возглавлял Курчумский район.