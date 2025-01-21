Назначен заместитель акима Кокшетау

Акжол Кылышбаев распоряжением главы города назначен на должность заместителя акима Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Акжол Болатович является уроженцем села Ондирис Уалихановского района Северо-Казахстанской области.

Имеет два высших образования.

Занимал должности главного специалиста Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области и отдела государственно-правовой работы аппарата акима Акмолинской области.

В разное время возглавлял юридический отдел и отдел энергетики и объектов теплоснабжения Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области.

До назначения на данную должность являлся заместителем руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области.

В течение прошлого года исполнял обязанности руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области.

Напомним, в ноябре прошлого года акимом Кокшетау был назначен Ануар Кумпекеев. Он с июля 2012 года занимал должности заместителя акима Степногорска, с мая 2015 года - акима Степногорска, с августа 2018 года - акима Павлодара.

С октября 2020 года по август 2024 года работал заместителем председателя правления АО "Транстелеком".

Позже акиму Акмолинской области Марату Ахметжанову журналисты напомнили, что Ануар Кумпекеев в бытность акимом Павлодара вызвал резонанс из-за планов по приобретению жилья и эбеновой мебели для акимата. Главу региона попросили прокомментировать решение о назначении Кумпекеева на должность акима Кокшетау.