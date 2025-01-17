Главу КУИС освободили от должности в Казахстане

Глава Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Тенизжан Джанибеков освобожден от занимаемой должности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На официальном сайте КУИС исполняющим обязанности председателя ведомства значится Абай Серикович Кайырбеков. До этого должность занимал Тенизжан Джанибеков.

В пресс-службе МВД прокомментировали информацию.

"Указанное Вами в запросе лицо освобождено от занимаемой должности по собственному желанию и зачислено в распоряжение Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

До настоящего времени он находится в распоряжении Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК", - говорится в ответе МВД на запрос редакции.

Напомним, в начале 2024 года стало известно, что на должность председателя Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков. Сообщалось, что ранее занимал должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области.

Согласно информации на официальном сайте КУИС МВД РК, Джанибеков Тенизжан Нурмаханович в органах внутренних дел РК - с 1995 года. Начинал помощником следователя в отделении ОВД Аль-Фарабийского района ЮКО (ныне Туркестанская область). С 2002 года служил в пенитенциарной системе республики. Также занимал должность первого зампредседателя КУИС МВД РК.