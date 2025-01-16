Экс-глава управления образования стал советником акима Актюбинской области

Жайык Султан покинул пост руководителя Управления образования Актюбинской области и стал советником главы региона по социальным вопросам. Помимо этого, пять областных управлений пока остаются без руководителей, передает "Диапазон".

Жайык Султан, возглавлявший управление образования с апреля 2023 года, 6 января этого года уволился по собственному желанию. Теперь стало известно, что он назначен советником акима Актюбинской области по социальным вопросам.

"Должность это внештатная", - уточнили в акимате региона.

Начало года совпало с кадровыми перестановками. Пять областных управлений (всего их 24) остаются без руководителей.

В их числе управление спорта, управление природных ресурсов и регулирования природопользования, а также управления образования и здравоохранения. Никто пока не назначен и в новое управление, созданное в конце прошлого года - мобилизационной подготовки.

Ранее сообщалось, что Жайык Султан ушел с должности руководителя Управления образования Актюбинской области. В своем заявлении чиновник поблагодарил коллег за поддержку.

Недавно по согласованию с главой государства приказом генерального прокурора старший советник юстиции Марат Абишев был назначен прокурором Актюбинской области. До этого он занимал должность начальника Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.