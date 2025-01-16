Назначен первый замначальника ДП области Абай

Приказом министра внутренних дел на должность первого заместителя начальника Департамента полиции области Абай назначен полковник полиции Дюсембай Байбусунов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, Дюсембай Ахметович родился в 1971 году в Карасуском районе Костанайской области. Имеет два высших образования.

Свою службу в органах внутренних дел он начал в 1996 году в уголовном розыске в Шахтинском ГОВД Карагандинской области.

На протяжении своей профессиональной деятельности Дюсембай Ахметович занимал руководящие должности в различных подразделениях полиции, возглавляя отделы в Тельманском, Кировском, Шахтинском районах и Темиртау.

С 2019 года он успешно исполнял обязанности заместителя начальника Департамента полиции Костанайской области.

Дюсембай Байбусунов посвятил свою карьеру оперативной работе, что подчеркивает его высокий профессионализм и многолетний опыт. Назначение на новую должность является подтверждением его компетентности и доверия со стороны руководства.

Начальник ДП области Абай, генерал-майор полиции Бекторе Султан представил нового заместителя перед личным составом и отметил важность предстоящей работы в усилении мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования оперативной деятельности, повышения уровня взаимодействия с населением и укрепления дисциплины среди сотрудников.

В ходе выступления генерал-майор Бекторе Султан дал конкретные поручения, направленные на улучшение эффективности работы оперативных подразделений полиции.

Недавно в Алматинской области был назначен новый начальник управления полиции Талгарского района. Им стал полковник полиции Асхат Бекенов. До этого он работал заместителем начальника управления криминальной полиции ДП Алматы.

А новым начальником Департамента полиции Кызылординской области стал полковник полиции Серик Ергешов. Ранее он занимал должность заместителя начальника ДП Шымкента.