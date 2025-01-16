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Назначен первый замначальника ДП области Абай

Опубликовано:

Дюсембай Байбусунов
Дюсембай Байбусунов. Фото: t.me/dp_abai

Приказом министра внутренних дел на должность первого заместителя начальника Департамента полиции области Абай назначен полковник полиции Дюсембай Байбусунов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, Дюсембай Ахметович родился в 1971 году в Карасуском районе Костанайской области. Имеет два высших образования.

Свою службу в органах внутренних дел он начал в 1996 году в уголовном розыске в Шахтинском ГОВД Карагандинской области.

На протяжении своей профессиональной деятельности Дюсембай Ахметович занимал руководящие должности в различных подразделениях полиции, возглавляя отделы в Тельманском, Кировском, Шахтинском районах и Темиртау.

С 2019 года он успешно исполнял обязанности заместителя начальника Департамента полиции Костанайской области.

Дюсембай Байбусунов посвятил свою карьеру оперативной работе, что подчеркивает его высокий профессионализм и многолетний опыт. Назначение на новую должность является подтверждением его компетентности и доверия со стороны руководства.

Начальник ДП области Абай, генерал-майор полиции Бекторе Султан представил нового заместителя перед личным составом и отметил важность предстоящей работы в усилении мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования оперативной деятельности, повышения уровня взаимодействия с населением и укрепления дисциплины среди сотрудников.

В ходе выступления генерал-майор Бекторе Султан дал конкретные поручения, направленные на улучшение эффективности работы оперативных подразделений полиции.

Недавно в Алматинской области был назначен новый начальник управления полиции Талгарского района. Им стал полковник полиции Асхат Бекенов. До этого он работал заместителем начальника управления криминальной полиции ДП Алматы.

А новым начальником Департамента полиции Кызылординской области стал полковник полиции Серик Ергешов. Ранее он занимал должность заместителя начальника ДП Шымкента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2212179-naznachen-pervyy-zamnachalnika-dp-oblasti-abay/

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