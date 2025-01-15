Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен заместитель акима Акмолинской области

Опубликовано:

Заместитель акима Акмолинской области
Досулан Айтбаев. Фото: t.me/Aqmola_region/

По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Акмолинской области Досулан Айтбаев назначен заместителем акима Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Досулан Ерланович Айтбаев окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова. Магистр политологии. Имеет стаж государственной службы 17 лет.

Трудовую деятельность он начал в 2008 году главным специалистом аппарата акима Жангельдинского района Костанайской области.

Он занимал различные ответственные должности в акимате Костанайской области, в Министерствах культуры и информации, образования и науки Республики Казахстан, Администрации президента Республики Казахстан.

До этого назначения Досулан Айтбаев являлся руководителем аппарата акима Акмолинской области.

Ранее стало известно о назначении заместителя акима Мангистауской области. Пост занял Тилек Кошмаганбетов, который в 2019-2022 годах работал акимом Мангистауского района.

Также в начале 2025 года должность заместителя акима Актау занял Бауыржан Есенов, до этого возглавлявший департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2211785-naznachen-zamestitel-akima-akmolinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie