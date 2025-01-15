Назначен заместитель акима Акмолинской области

По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Акмолинской области Досулан Айтбаев назначен заместителем акима Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Досулан Ерланович Айтбаев окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова. Магистр политологии. Имеет стаж государственной службы 17 лет.

Трудовую деятельность он начал в 2008 году главным специалистом аппарата акима Жангельдинского района Костанайской области.

Он занимал различные ответственные должности в акимате Костанайской области, в Министерствах культуры и информации, образования и науки Республики Казахстан, Администрации президента Республики Казахстан.

До этого назначения Досулан Айтбаев являлся руководителем аппарата акима Акмолинской области.

Ранее стало известно о назначении заместителя акима Мангистауской области. Пост занял Тилек Кошмаганбетов, который в 2019-2022 годах работал акимом Мангистауского района.

Также в начале 2025 года должность заместителя акима Актау занял Бауыржан Есенов, до этого возглавлявший департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.