Назначен заместитель акима Акмолинской области
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По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Акмолинской области Досулан Айтбаев назначен заместителем акима Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Досулан Ерланович Айтбаев окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова. Магистр политологии. Имеет стаж государственной службы 17 лет.
Трудовую деятельность он начал в 2008 году главным специалистом аппарата акима Жангельдинского района Костанайской области.
Он занимал различные ответственные должности в акимате Костанайской области, в Министерствах культуры и информации, образования и науки Республики Казахстан, Администрации президента Республики Казахстан.
До этого назначения Досулан Айтбаев являлся руководителем аппарата акима Акмолинской области.
Ранее стало известно о назначении заместителя акима Мангистауской области. Пост занял Тилек Кошмаганбетов, который в 2019-2022 годах работал акимом Мангистауского района.
Также в начале 2025 года должность заместителя акима Актау занял Бауыржан Есенов, до этого возглавлявший департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2211785-naznachen-zamestitel-akima-akmolinskoy-oblasti/