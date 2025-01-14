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Зарегистрирован новый депутат мажилиса

Опубликовано:

Асылбек Нуралин
Асылбек Нуралин. Фото: ЦИК РК

Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о регистрации нового депутата мажилиса - Асылбека Нуралина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

"Передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента Республики Казахстан члену общественного объединения "НПК" Нұралину Асылбеку Жамашұлы. Зарегистрировать Нұралина Асылбека Жамашұлы депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан", - говорится в тексте постановления ЦИК РК, опубликованном на официальном сайте.

Нұралину также вручены соответствующие удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В ЦИК РК напомнили, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона "О парламенте РК и статусе его депутатов" полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Согласно информации в Instagram-аккаунте Асылбека Нуралина, он родился 14 мая 1959 года, является председателем отраслевого горно-металлургического профессионального союза "Казпрофметалл".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2211567-zaregistrirovan-novyy-deputat-mazhilisa/

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