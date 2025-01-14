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Гаухар Танашева утратила полномочия депутата мажилиса

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Депутаты сидят на заседании
Заседание. Иллюстративное фото: пресс-служба сената парламента РК

Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Гаухар Танашева утратила свои полномочия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

"В соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 4 и 9 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" Центральная избирательная комиссия РК постановляет: признать утрату Танашевой Гаухар Шаймерденқызы полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан на основании постановления Бюро Общественного объединения "Народная партия Казахстана" от 23 декабря 2024 года № 27", - говорится в сообщении комиссии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2211539-gauhar-tanasheva-utratila-polnomochiya-deputata-mazhilisa/

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