Гаухар Танашева утратила полномочия депутата мажилиса

Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Гаухар Танашева утратила свои полномочия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

"В соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 4 и 9 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" Центральная избирательная комиссия РК постановляет: признать утрату Танашевой Гаухар Шаймерденқызы полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан на основании постановления Бюро Общественного объединения "Народная партия Казахстана" от 23 декабря 2024 года № 27", - говорится в сообщении комиссии.