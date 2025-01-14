Абзал Жуматаев назначен заместителем главкома Нацгвардии

Абзал Жуматаев назначен заместителем главнокомандующего Национальной гвардией МВД по технике и вооружению, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, в Национальной гвардии РК назначен новый заместитель главнокомандующего по технике и вооружению. Им стал Абзал Жуматаев.

Сообщается, что Жуматаев был представлен руководству главного командования министром внутренних дел Ержаном Саденовым на военном совете, состоявшемся в Нацгвардии.

"За время своей службы с 1997 года полковник Абзал Жуматаев зарекомендовал себя как опытный офицер, занимая различные руководящие должности в системе органов внутренних дел", - сказано в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в силовых ведомствах - Ансаган Балтабеков был назначен главнокомандующим Нацгвардией.

В ноябре 2024 года Еркебулан Хамидуллин был назначен заместителем главнокомандующего Национальной гвардией МВД по тылу.

Национальная гвардия МВД РК, как указано на официальном сайте, входит в единую систему органов внутренних дел Казахстан и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.