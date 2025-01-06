Назначен новый заместитель акима Петропавловска

Кадровое назначение состоялось в акимате Петропавловска. Марлен Сандыбеков занял пост заместителя главы города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Петропавловска.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, распоряжением акима города Серика Мухамедиева назначен заместитель акима Петропавловска по экономике, предпринимательству, сельскому хозяйству и ветеринарии. Им стал Марлен Сандыбеков.

Марлен Багитбекович родился 8 января 1984 года в Аркалыке Костанайской области. Имеет два высших образования. Он окончил Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова по специальности "юриспруденция" и Университет международного бизнеса имени К.Сагадиева по специальности "государственное местное управление".

Трудовую деятельность Марлен Сандыбеков начал в 2008 году в органах прокуратуры. В разные годы работал в акимате Костаная и аппарате акима Сарыкольского района Костанайской области.

До настоящего назначения занимал должность заместителя акима Мендыкаринского района Костанайской области.

Ранее состоялось новое назначение в акимате Атырау. Должность заместителя акима города занял Меиржан Мукасов, который до этого занимал пост советника акима Атырауской области.

В преддверии нового года в Жамбылской области назначили нового заместителя акима Тараза. Пост заняла Улана Сламбекова. Ранее она была советником акима Жамбылской области.