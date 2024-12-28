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Сейилбек Нурымбетов возглавил комитет при одном из министерств

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Сейилбек Нурымбетов
Сейилбек Нурымбетов. Фото: пресс-служба правительства

Сейилбек Нурымбетов назначен на должность председателя одного из комитетов в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Telegram-канале правительства сообщили о новом назначении в министерстве водных ресурсов и ирригации.

"Приказом министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нурымбетов Сейилбек Сергазыулы назначен на должность председателя комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов министерства", - сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте правительства, Нурымбетов родился в 1983 году в Кызылординской области. Он окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, а также Российский государственный аграрный университет им. К. Тимирязева.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в управлении сельского хозяйства Кызылординской области. После он стал заместителем руководителя, а затем - и руководителем управления.

С 2020 по 2023 годы работал руководителем Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов. В 2023 году стал заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК. С декабря прошлого года до нового назначения был руководителем проекта в комитете.

На сайте министерства указано, что комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные, контрольные функции в области использования и охраны водного фонда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2206299-seyilbek-nurymbetov-vozglavil-komitet-pri-minekologii/

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