Аппарат Минпромстроя возглавила Айгуль Кенжебаева

Кенжебаева Айгуль Каржаубаевна назначена на должность руководителя аппарата министерства промышленности и строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан Кенжебаева Айгуль Каржаубаевна назначена на должность руководителя аппарата Министерства", – указывается на сайте правительства.

Айгуль Кенжебаева родилась в 1980 году в Жамбылской области. Окончила Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Карагандинский экономический университет, Академию государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начала в 2001 г. экономист-менеджером в частной компании.

2003-2004 гг. – и.о. ведущего специалиста отдела Департамента по г. Астане Министерства труда и социальной защиты РК.

2004-2010 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник Управления Министерства индустрии и торговли РК.

2010-2014 гг. – начальник Управления, заместитель директора Департамента Министерства индустрии и новых технологий РК.

2014-2019 гг. – заместитель директора Департамента, директор Департамента Министерства по инвестициям и развитию РК.

2019-2023 гг. – директор Департамента Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С октября 2023 г. по настоящее время – директор Департамента Министерства промышленности и строительства РК.