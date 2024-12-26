Аппарат Минпромстроя возглавила Айгуль Кенжебаева
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Кенжебаева Айгуль Каржаубаевна назначена на должность руководителя аппарата министерства промышленности и строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан Кенжебаева Айгуль Каржаубаевна назначена на должность руководителя аппарата Министерства", – указывается на сайте правительства.
Айгуль Кенжебаева родилась в 1980 году в Жамбылской области. Окончила Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Карагандинский экономический университет, Академию государственного управления при президенте РК.
Трудовую деятельность начала в 2001 г. экономист-менеджером в частной компании.
2003-2004 гг. – и.о. ведущего специалиста отдела Департамента по г. Астане Министерства труда и социальной защиты РК.
2004-2010 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник Управления Министерства индустрии и торговли РК.
2010-2014 гг. – начальник Управления, заместитель директора Департамента Министерства индустрии и новых технологий РК.
2014-2019 гг. – заместитель директора Департамента, директор Департамента Министерства по инвестициям и развитию РК.
2019-2023 гг. – директор Департамента Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
С октября 2023 г. по настоящее время – директор Департамента Министерства промышленности и строительства РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2205654-apparat-minpromstroya-vozglavila-aygul-kenzhebaeva/