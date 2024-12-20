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Избран первый микрофинансовый омбудсмен Казахстана

Опубликовано:

Назгуль Естеусизова
Назгуль Естеусизова. Фото: instagram.com/nazgul_yesteussizova

Естеусизова Назгуль Карасовна избрана микрофинансовым омбудсменом Казахстана. Ранее она занимала пост главы нацпалаты коллекторов, передает NUR.KZ со ссылкой на АРРФР.

Как рассказали в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка, Естеусизова Назгуль Карасовна имеет высшее экономическое и юридическое образование, является магистром юридических наук. Имеет стаж работы в банковском секторе.

До избрания микрофинансовым омбудсменом занимала должность председателя Национальной палаты коллекторов Казахстана.

"Перед омбудсменом поставлены задачи по обеспечению защиты прав клиентов микрофинансовых организаций и содействию в разрешении споров между заемщиками и микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что институт микрофинансового омбудсмена создан для реализации закона о вопросах минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства, подписанного в июне этого года.

Отмечается, что микрофинансовый омбудсмен избирается сроком на три года из числа кандидатов, предложенных Советом представителей и согласованных АРРФР.

Решение микрофинансового омбудсмена обязательно для исполнения микрофинансовой организацией и коллекторским агентством. Услуги микрофинансового омбудсмена – бесплатные.

Перед обращением к микрофинансовому омбудсмену заемщик должен обратиться к своему кредитору.

Омбудсмен не рассматривает обращения принятые к рассмотрению судом и/или по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу, а также направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.

В агентстве добавили, что по состоянию на 1 декабря 2024 года, в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ, 199 коллекторских агентств и 497 ломбардов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2203062-izbran-pervyy-mikrofinansovyy-ombudsmen-kazahstana/

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