Гендиректора коммунального предприятия сменили в Темиртау

В ТОО "Окжетпес-Т" назначен новый генеральный директор. Им стал Айса Бауржан, обладающий более чем 30-летним опытом управления, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Темиртау.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, генеральным директором ТОО "Окжетпес-Т" назначен Айса Бауржан Тасмагамбетулы.

Айса Бауржан родился в 1969 году. Он является выпускником Алматинского энергетического института, Кокшетауского государственного университета им. Уалиханова и Юридической академии "Фемида".

За свою карьеру он накопил более 30 лет опыта на руководящих должностях в таких организациях, как ТОО "АРЭК-Энергосбыт", АО "Центр транспортного сервиса" НК КТЖ и АО "Астана-Энергия".

Аким Темиртау Галым Ашимов представил нового руководителя коллективу коммунального предприятия и поручил ему разработать и представить план мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и обеспечение устойчивого развития предприятия.

Занимавший ранее эту должность Сергей Работягов переведен на другую позицию.

Напомним, в сентябре текущего года по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау был вновь назначен Галым Ашимов.

Помимо этого, в Актау коллективу Мангистауского атомного энергетического комбината представили нового генерального директора. На эту должность назначен Кинис Ураков.

Также Жанболат Саймаганбетов стал главой "Озенмунайгаза".