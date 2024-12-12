Токаев сменил посла в одной из стран

Президент Касым-Жомарт Токаев сменил посла Казахстана в Японии - вместо Сабра Есимбекова пост занял Ерлан Баударбек-Кожатаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы президента, Токаев подписал указ, согласно которому Есимбеков Сабр Сайлаубекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Японии. Этот пост он занимал с мая 2021 года.

Сабр Есимбеков. Фото: atameken.kz

Согласно другому указу, на этот пост назначен Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович. Его освободили от должности посла Казахстана в Греции.

Согласно данным на официальном сайте министерства иностранных дел Казахстана, Ерлан Баударбек-Кожатаев окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Он также прошел спецкурс японского языка в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.Ломоносова, стажировку в Институте японского языка и стажировку в Окинавском международном центре в Японии.

С 1992 по 1996 годы Ерлан Кенесович работал на различных должностях в департаменте Азии и Африки МИД РК.

С 1997 по 2003 годы занимал должность второго секретаря, первого секретаря, советника посольства РК в Японии.

С 2004 по 2008 годы возглавлял департамент Азии и Африки МИД РК.

С 2008 по 2016 годы был чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Сингапур по совместительству в Австралии и Новой Зеландии.

С апреля 2016 года являлся чрезвычайным и полномочным послом РК в Японии.