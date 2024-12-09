Назначен новый начальник Карагандинской академии МВД

Начальником Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бейсенова назначен Нурлан Биекенов. Нового руководителя уже представили личному составу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, по согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бейсенова назначен Биекенов Нурлан Амангельдинович.

Нового руководителя ведомственного учебного заведения личному составу представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

Нурлан Биекенов ранее работал преподавателем и начальником кафедры Карагандинской академии МВД.

Ранее сообщалось, что Калижан Кобландин назначен начальником Алматинской академии МВД имени Макана Есбулатова. Соответствующий приказ подписал глава МВД.

Помимо этого, экс-начальник полиции Карагандинской области Санжар Адилов стал заместителем главы МВД Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.