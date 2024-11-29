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Токаев назначил командующего войсками регионального командования "Астана"

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Касым-Жомарт Токаев подписывает документ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Махсут Гусейнов назначен командующим войсками регионального командования "Астана". Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Гусейнов Махсут Курманалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Астана", - говорится в Telegram-канале Акорды.

Напомним, что предшественником Гусейнова стал Ержан Ибраев, который занимал эту должность с ноября прошлого года.

На днях Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в Вооруженных силах. Ибраева назначили командующим войсками регионального командования "Юг", а Мереке Кучекбаев стал главнокомандующим сухопутными войсками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2194484-tokaev-naznachil-mahsuta-guseynova-komanduyushchim-voyskami-regionalnogo-komandovaniya-astana/

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