Алия Оспанова ушла с должности главы центра международных программ

Алия Оспанова покинула должность председателя правления АО "Центр международных программ", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу центра.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе центра, в связи с переходом на другую должность Алия Калкамановна покинула пост главы АО "Центр международных программ".

По информации на официальном сайте, центр администрирует программу "Болашак", научные стажировки, а также межправительственные гранты. Центром проводится прием документов, конкурсный отбор.

Согласно данным на ИПС "Юрист", Алия Оспанова родилась 15 августа 1987 года в Талдыкоргане.

Окончила в 2008 году Казахстанско-Британский Технический Университет по специальности "Информационные технологии". В 2009 году - Имперский Колледж (Великобритания).

В 2022 году получила степень магистра делового администрирования в Бизнес-школе Quantic в США. Является кандидатом в доктора наук.

Трудовой путь начала в 2011 году с должности менеджера по работе с ключевыми партнерами, менеджера по работе с дистрибьюторами Microsoft Corporation.

В 2022 году была внештатным консультантом по реформам Администрации президента Узбекистана.

С 2022 по 2023 год - советник министра информации и общественного развития РК.

В 2023 году - председатель правления НАО "Центр Поддержки Гражданских Инициатив".

С ноября прошлого года возглавляла правление АО "Центр международных программ".