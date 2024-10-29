Назначен новый заместитель акима Уральска

У акима Уральска появился новый заместитель. Им стал 39-летний Аслан Тапишев. Он займется внутренней политикой, культурой, спортом и некоторыми другими вопросами, передает "Мой город".

Распоряжением акима Уральска назначен новый замакима города - Аслан Нурланович Тапишев. С 2020 года он занимал должность президента объединения юридических лиц "Ассоциация "Гражданский Альянс" ЗКО.

Аслан Тапишев будет курировать деятельность городских отделов занятости и социальных программ, внутренней политики, культуры и развития языков, физической культуры и спорта. На этом посту он будет заменять Арсена Губашева, который в данный момент проходит обучение в Астане.

У акима Уральска ранее было три заместителя: Арсен Губашев, Жандос Дуйсенгалиев, который курирует сферу дорог, транспорта, ЖКХ и благоустройства, и Азамат Халелов, курирующий сферы строительства, архитектуры, инвестиций, сельское хозяйство и земельные отношения.

Напомним, в начале октября Мурат Байменов был назначен новым акимом Уральска. До этого он занимал должность заместителя акима района Байтерек Западно-Казахстанской области.

После ухода экс-акима Уральска Миржана Сатканова по собственному желанию кресло градоначальника пустовало более двух месяцев.

Также стало известно, что акиму Уральска за неисполнение решений суда назначили штрафы на общую сумму более 700 тыс. тенге. Он должен был выделить два земельных участка жителям города, но не рассмотрел их заявления в срок.