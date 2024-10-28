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Асет Шонов возглавил комитет при Минтруда

Опубликовано:

Асет Шонов
Асет Шонов. Фото: t.me/ukimet_points

Асет Шонов возглавил Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра труда и социальной защиты населения Шонов Асет Багдатович назначен на должность председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК", - говорится в Telegram-канале правительства.

На официальном сайте кабмина говорится, что Асет Багдатович родился в 1986 году в Акмолинской области. Окончил ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Евразийский гуманитарный институт. 

В разные годы работал экспертом в структурах министерств экономики, бюджетного планирования и финансов. 

С 2013 по 2014 год был заведующим сектором планирования отдела планирования и бюджета Агентства РК по делам государственной службы.

С 2014 по 2017 год занимал должность заместителя директора департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.

С 2017 по 2019 год работал директором департамента управления проектированием Министерства национальной экономики РК, директором департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2019 по 2021 год - заместитель заведующего экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С июля 2021 года занимал должность директора департамента юридической службы Министерства финансов РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2179679-aset-shonov-vozglavil-komitet-pri-mintruda/

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