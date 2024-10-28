Асет Шонов возглавил комитет при Минтруда

Асет Шонов возглавил Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра труда и социальной защиты населения Шонов Асет Багдатович назначен на должность председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК", - говорится в Telegram-канале правительства.

На официальном сайте кабмина говорится, что Асет Багдатович родился в 1986 году в Акмолинской области. Окончил ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Евразийский гуманитарный институт.

В разные годы работал экспертом в структурах министерств экономики, бюджетного планирования и финансов.

С 2013 по 2014 год был заведующим сектором планирования отдела планирования и бюджета Агентства РК по делам государственной службы.

С 2014 по 2017 год занимал должность заместителя директора департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.

С 2017 по 2019 год работал директором департамента управления проектированием Министерства национальной экономики РК, директором департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2019 по 2021 год - заместитель заведующего экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С июля 2021 года занимал должность директора департамента юридической службы Министерства финансов РК.