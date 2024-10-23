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Костанаец занял пост главврача, за который боролся в судах несколько месяцев

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Новый главврач Костанайской городской больницы
Дамир Балгужин. Фото: instagram.com/obl_zdrav_kostanay/

В Костанае назначили нового главврача городской больницы. Дамир Балгужин несколько месяцев боролся за этот пост, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, приказом руководителя Управления здравоохранения акимата Костанайской области Дамира Балгужина назначили главным врачом Костанайской городской больницы.

Согласно приказу пост он занял с 21 октября 2024 года с испытательным сроком на три месяца.

Напомним, в апелляционной инстанции Костанайского областного суда рассмотрели иск мужчины к ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" о понуждении заключить с ним трудовой договор и издать приказ о назначении его на должность первого руководителя Костанайской городской больницы.

Суд первой инстанции отказал в иске, указав на несоответствие кандидата обязательным квалификационным требованиям.

Однако в апелляции выяснилось, что от претендента потребовали сертификат, который в то время не выдавался, то есть организаторами конкурса было заявлено заведомо неисполнимое требование. Суд встал на сторону Дамира Балгужина, обязав назначить его на должность главврача городской больницы и заключить с ним трудовое соглашение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2177897-kostanaec-zanyal-post-glavvracha-za-kotoryy-borolsya-v-sudah-neskolko-mesyacev/

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