Назначены заместители начальника полиции Шымкента

В Шымкенте на должность первого заместителя начальника департамента полиции назначили Армана Бейсенбаева. Другим заместителем начальника стал Улугбек Мылтыков, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, приказом министра внутренних дел РК Ержана Саденова полковник полиции Арман Бейсенбаев назначен на должность первого заместителя начальника ДП Шымкента.

"Полковник полиции курирует работу оперативных служб", - отметили в ведомстве.

Арман Бейсенбаев служит в органах внутренних дел более 28 лет. Имеет большой опыт работы на различных ответственных должностях в сфере оперативной деятельности.

Ранее он занимал должность заместителя начальника ДП Шымкента.

Также сообщается, что приказом министра внутренних дел РК Ержана Саденова полковник полиции Улугбек Мылтыков назначен на должность заместителя начальника ДП Шымкента.

Он служит в органах внутренних дел 28 лет. Ранее Улугбек Мылтыков занимал должность начальника управления местной полицейской службы ДП Шымкента.

Улугбек Мылтыков. Фото: instagram.com/police_shymkent

23 сентября текущего года на должность начальника Департамента полиции Шымкента был назначен Нурлан Алмасбеков. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Департамента полиции Алматы.

Новые назначения произошли и в ДП СКО. В регионе были назначены новый начальник управления местной полицейской службы, первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска и начальник отдела полиции одного из районов города.