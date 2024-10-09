Стало известно, кто еще претендовал на пост акима области Ұлытау

Олжас Бектенов представил сегодня активу области Ұлытау нового акима - Дастана Рыспекова. На этот пост также претендовал Улантай Усенов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

По поручению президента премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихата области Ұлытау, сообщает пресс-служба в Telegram-канале.

Отмечается, что Касым-Жомартом Токаевым на рассмотрение депутатов изначально было внесено две кандидатуры на должность акима области - Дастан Рыспеков и Улантай Усенов.

Однако согласно результатам открытого голосования из 64 депутатов 49 поддержали кандидатуру Дастана Рыспекова, 15 депутатов отдали свои голоса за Улантая Усенова.

По итогам голосования главой государства подписан указ о назначении акимом области Ұлытау Дастана Адаевича Рыспекова.

Напомним, что 8 июня 2022 года официально вступил в силу указ главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане трех новых областей: Абай, Ұлытау и Жетісу. Нескольким днями позже на должность акима области Ұлытау был назначен Берик Абдыгалиулы.

Сегодня указом главы государства Берик Абдыгалиулы был освобожден от должности акима области Ұлытау. Новым акимом был назначен Дастан Рыспеков.

Согласно информации на официальном сайте акимата региона, Улантай Есенов занимает сейчас должность заместителя акима области Ұлытау. На этой должности он - с июня 2022 года.