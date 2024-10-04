Прекращены полномочия депутата сената Ляззат Калтаевой

Прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Калтаевой Ляззат Молдабековны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы президента, соответствующий указ о прекращении полномочий сенатора Калтаевой подписал глава государства.

Отметим, Ляззат Калтаева была назначена депутатом сената парламента Казахстана в январе 2022 года.

В феврале 2022-го Калтаева принесла присягу депутата. Тогда спикер сената Маулен Ашимбаев отмечал, что на эту должность впервые был назначен человек с инвалидностью.

На официальном сайте сената РК указано, что Ляззат Калтаева родилась 4 февраля 1965 года в Кызылординской области.

Окончила Казахский педагогический институт имени Абая и Каспийский общественный университет.

В разные годы работала секретарем Фрунзенского районного общества инвалидов города Алма-Ата, инженером по маркетингу малого предприятия "Тумар" Общества инвалидов Алатауского района Алматы, инженером по маркетингу малого предприятия "Виктория".

С 2001 по 2002 год являлась председателем общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак" в Алматы.

С 2016 по 2021 год была депутатом маслихата Алматы, с 2022 года являлась депутатом сената.

В 2015 году была награждена орденом "Құрмет".