Прекращены полномочия депутата сената Ляззат Калтаевой
Опубликовано:
Прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Калтаевой Ляззат Молдабековны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает Telegram-канал пресс-службы президента, соответствующий указ о прекращении полномочий сенатора Калтаевой подписал глава государства.
Отметим, Ляззат Калтаева была назначена депутатом сената парламента Казахстана в январе 2022 года.
В феврале 2022-го Калтаева принесла присягу депутата. Тогда спикер сената Маулен Ашимбаев отмечал, что на эту должность впервые был назначен человек с инвалидностью.
На официальном сайте сената РК указано, что Ляззат Калтаева родилась 4 февраля 1965 года в Кызылординской области.
Окончила Казахский педагогический институт имени Абая и Каспийский общественный университет.
В разные годы работала секретарем Фрунзенского районного общества инвалидов города Алма-Ата, инженером по маркетингу малого предприятия "Тумар" Общества инвалидов Алатауского района Алматы, инженером по маркетингу малого предприятия "Виктория".
С 2001 по 2002 год являлась председателем общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак" в Алматы.
С 2016 по 2021 год была депутатом маслихата Алматы, с 2022 года являлась депутатом сената.
В 2015 году была награждена орденом "Құрмет".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2169655-prekrashcheny-polnomochiya-deputata-senata-lyazzat-kaltaevoy/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.