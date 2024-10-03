Новые назначения произошли в ДП СКО

В ДП СКО произошли новые кадровые назначения. В частности, назначен начальник управления местной полицейской службы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, подполковник полиции Алибек Габдуллин, находившийся на должности первого заместителя начальника управления полиции Петропавловска, теперь возглавит управление местной полицейской службы ДП СКО.

Алибек Габдуллин. Фото: polisia.kz

Алибек Габдуллин в органах внутренних дел с 2002 года, закончил Костанайский юридический институт МВД РК, прошел все ступени службы от участкового инспектора полиции.

На его место назначен майор полиции Каирбек Баймонкенов, до этого служивший начальником центра оперативного управления УП Петропавловска.

Каирбек Баймонкенов служит с 2009 года. В 2013 году был слушателем учебного центра МВД РК в Шымкенте. Работу в полиции начинал с должности участкового инспектора по делам несовершеннолетних.

Начальником отдела полиции района им. Магжана Жумабаева назначен полковник полиции Асан Мейрамов, занимавший аналогичную должность в ОП Жамбылского района.

Асан Мейрамов служит в ОВД с 1996 года, до руководящих должностей 15 лет занимался оперативной работой.

В сентябре 2024 года был назначен новый начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области. Им стал полковник юстиции Мурат Накенов.

Прежнему начальнику ДУИС по СКО в августе этого года вынесли приговор по делу о получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора госзакупок.

Летом появилась информация о задержании начальника госпиталя ДП СКО. Ведется досудебное расследование по факту превышения власти или должностных полномочий.