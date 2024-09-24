Каната Бозумбаева спросили, есть ли у него амбиции стать премьером
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Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в кабмине сегодня прокомментировал слухи о том, что может занять кресло главы правительства, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что в соцсетях распространяются слухи, что Канат Бозумбаев займет кресло премьер-министра. Также они поинтересовались, есть ли у него такие амбиции.
Однако вместо ответа заместитель премьер-министра посоветовал не верить слухам.
"Я такие вопросы не комментирую, совершенно. Поручили мне на каком-то месте работать, я стараюсь максимально эффективно здесь работать. Потому что у меня такой принцип: если просто сидеть, то лучше не работать.
Поэтому какое направление поручили, там нужно максимально работать, это самое главное. На сегодняшний день у нас новое правительство. Я считаю, что мы хорошо работаем с нынешним нашим руководителем и никаких проблем не вижу", - заявил он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2165509-takie-voprosy-ne-kommentiruyu-kanata-bozumbaeva-sprosili-est-li-u-nego-ambicii-stat-premerom/