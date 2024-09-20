Тимур Абилкасымов назначен заместителем председателя АРРФР

Тимур Абилкасымов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды, соответствующее распоряжение подписал сегодня глава государства.

Согласно информации на официальном сайте АРРФР, Тимур Абилкасымов окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям "экономика бизнеса" и "экономика государственной политики" в 2011 году, получил степень MBA по специальности "риск-менеджмент" в Лондонской школе бизнеса и финансов.

Является обладателем международного сертификата FRM (Financial Risk Manager) от Глобальной Ассоциации профессионалов по управлению рисками.

Помимо этого, Абилкасымов имеет сертификаты по операционным рискам Базель III и Data science.

В разные годы Абилкасымов занимал должности члена Совета директоров АО "Казтемиртранс" и Kazakhstan Energy Reinsurance Company, а также работал старшим преподавателем в КазГЮУ им. М. Нарикбаева по риск-менеджменту.

Являлся автором Telegram-канала "Risk Takers", посвященного вопросам управления рисками, моделирования и финансового сектора.

В 2021 году был назначен советником председателя АРРФР.