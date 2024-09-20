Подполковник Еркебулан Ахметов получил новую должность в ДП Алматинской области

Подполковник полиции Еркебулан Ахметов назначен на должность начальника управления административной полиции ДП Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на главу областного ДП Бауржана Аленова.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Бауржана Аленова в Instagram, кандидатура Еркебулана Ахметова согласована с МВД РК.

"По согласованию с Министерством внутренних дел РК и своим приказом назначил на должность начальника управления административной полиции ДП подполковника полиции Еркебулана Ахметова", - сообщил глава ДП Алматинской области.

Подполковник Ахметов в 2001 году окончил Алматинскую академию МВД РК. До назначения на новую должность работал на посту заместителя начальника областного управления административной полиции.

"Еркебулан Ахметов имеет значительные достижения в служебной деятельности, большой опыт и обладает необходимыми профессиональными и личными качествами, присущими компетентному руководителю", - подчеркнул Бауржан Аленов.

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