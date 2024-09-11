Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции Казахстана

Постановлением правительства Казахстана Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный информационный ресурс органа.

Как сообщает официальный Telegram-канал правительства, постановлением Мерсалимова Лаура Канатовна назначена на должность вице-министра юстиции.

Согласно информации на официальном сайте премьер-министра страны, Лаура Мерсалимова родилась в 1981 году в городе Караганде.

Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом отдела по делам ЗАГС Министерства юстиции РК.

В 2003-2010 годы - ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления МЮ РК.

В 2010-2014 годы - заместитель директора департамента МЮ РК.

В 2014 году была директором департамента юридической службы Агентства РК по защите прав потребителей.

2014-2024 годы - заместитель директора департамента, управляющий директор-глава департамента Национальной палаты предпринимателей"Атамекен".

С марта 2024 года по настоящее время - вице-министр юстиции РК (на время нахождения Мукановой А.К. в социальном отпуске).

Сегодня сообщалось, что Алма Муканова постановлением правительства освобождена от должности вице-министра юстиции. На этой должности она трудилась с апреля 2022 года. Отмечается, что Муканова освобождает должность в связи с переходом на другую работу.