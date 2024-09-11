Вместо осужденного начальника ДУИС по СКО назначили нового

Назначен новый начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области. Им стал Мурат Накенов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, заместитель председателя КУИС МВД РК, полковник юстиции Абай Кайырбеков представил нового начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области.

Приказом министра внутренних дел им был назначен полковник юстиции Мурат Сабырович Накенов.

Назначение. Фото: polisia.kz

Мурат Накенов родился 14 июля 1974 года в селе Кызылту Кокчетавской области.

В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет, а в 2003 году - юридический институт академии МВД РК. Имеет два высших образования по специальностям "экономист-организатор производства" и "юрист".

Свою деятельность в органах внутренних дел начал в 1997 году с должности дежурного помощника начальника отдела управления уголовно-исполнительной системы УВД Северо-Казахстанской области.

На протяжении всей своей служебной деятельности занимал различные должности: дежурный помощник начальника отдела охраны, заместитель начальника колонии по общим вопросам, воспитательной работе, режиму и охране, начальник учреждений ДУИС по СКО, заместитель начальника ДУИС по СКО.

Последняя занимаемая должность - заместитель начальника ДУИС по Кызылординской области.

На мероприятии также присутствовали начальник ДП региона Айдын Кабдулдинов, председатель и представители совета ветеранов, руководители подведомственных учреждений и личный состав департамента.

Напомним, в июле этого года в Сети появилась информация о задержании начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по СКО Адлета Мустафинова. Ее подтвердили в Антикоррупционной службе и пообещали позже рассказать подробности.

Затем в ведомстве пояснили, что глава ДУИС подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО. С санкции суда подозреваемый был взят под домашний арест.

В августе Адлета Мустафинова приговорили к штрафу в размере 30 млн тенге.