Алму Муканову освободили от должности вице-министра юстиции

Алма Муканова постановлением правительства освобождена от должности вице-министра юстиции, передает NUR.KZ. Постановление опубликовано в ИПС "Әділет".

Согласно постановлению правительства от 9 сентября 2024 года, опубликованному в ИПС "Әділет", Муканова Алма Кайратовна освобождена от должности вице-министра юстиции Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Напомним, на эту должность Алма Муканова была назначена в апреле 2022 года.

Согласно информации на официальном сайте премьер-министра Казахстана, Алма Муканова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области.

Она окончила Казахский Гуманитарно-Юридический университет, а также The university of Warwick (Великобритания).

Трудовую деятельность начала в 2006 году специалистом в АО "КазРуно".

2010-2012 годы - специалист в АО"Казахский Гуманитарно-Юридический Университет".

С 2012 по 2015 годы занимала должность и.о. эксперта, эксперта, главного эксперта управления уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и законодательства в области обороны Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

2015-2017 годы - руководитель управления экологического законодательства и законодательства в области промышленности и транспорта Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

2017-2021 годы - заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С мая 2021 года по апрель 2022 года занимала должность директора Департамента законодательства Министерства юстиции РК.