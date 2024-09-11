Алму Муканову освободили от должности вице-министра юстиции
Опубликовано:
Алма Муканова постановлением правительства освобождена от должности вице-министра юстиции, передает NUR.KZ. Постановление опубликовано в ИПС "Әділет".
Согласно постановлению правительства от 9 сентября 2024 года, опубликованному в ИПС "Әділет", Муканова Алма Кайратовна освобождена от должности вице-министра юстиции Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Напомним, на эту должность Алма Муканова была назначена в апреле 2022 года.
Согласно информации на официальном сайте премьер-министра Казахстана, Алма Муканова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области.
Она окончила Казахский Гуманитарно-Юридический университет, а также The university of Warwick (Великобритания).
Трудовую деятельность начала в 2006 году специалистом в АО "КазРуно".
2010-2012 годы - специалист в АО"Казахский Гуманитарно-Юридический Университет".
С 2012 по 2015 годы занимала должность и.о. эксперта, эксперта, главного эксперта управления уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и законодательства в области обороны Департамента законодательства Министерства юстиции РК.
2015-2017 годы - руководитель управления экологического законодательства и законодательства в области промышленности и транспорта Департамента законодательства Министерства юстиции РК.
2017-2021 годы - заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.
С мая 2021 года по апрель 2022 года занимала должность директора Департамента законодательства Министерства юстиции РК.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2159998-almu-mukanovu-osvobodili-ot-dolzhnosti-vice-ministra-yusticii/