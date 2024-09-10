Назначен новый гендиректор "Казавиаспаса"

Алпамыс Камалов был назначен генеральным директором АО "Казавиаспас". До этого он работал замгендиректором по инфраструктуре и развитию, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании.

Алпамыс Камалов родился 31 октября 1981 года в Уральске.

Окончил Академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта", Академию труда социальных отношений по специальности "Государственное и местное управление". Имеет также степень магистра.

Прошел повышение квалификации в Великобритании по специальности "Английский язык и АТС фразеология".

Трудовую деятельность начал с должности инженер-диспетчера в Атырау. Более 10 лет проработал в сфере авиации. В разные годы работал на различных руководящих должностях. С марта работал заместителем генерального директора по инфраструктуре и развитию АО "Казавиаспас".

Отметим, что "Казавиаспас", среди прочего, занимается следующими видами деятельности:

выполнение полетов по эвакуации пострадавших лиц, населения и имущества с зоны чрезвычайных ситуации;

выполнение полетов по доставке гуманитарного груза в зоны чрезвычайных ситуаций;

участие в республиканских и международных учениях, в международных проектах ООН, ОБСЕ и других международных организаций по линии уполномоченного государственного органа в области гражданской защиты, и других органов государственного управления;

выполнение полетов по проведению поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, оказание помощи при стихийных бедствиях;

выполнение полетов по оказанию медицинской помощи населению и проведению санитарных мероприятий и так далее.