Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен новый гендиректор "Казавиаспаса"

Опубликовано:

Мужчина подписывает документы
Подпись. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алпамыс Камалов был назначен генеральным директором АО "Казавиаспас". До этого он работал замгендиректором по инфраструктуре и развитию, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании.

Алпамыс Камалов родился 31 октября 1981 года в Уральске.

Окончил Академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта", Академию труда социальных отношений по специальности "Государственное и местное управление". Имеет также степень магистра.

Прошел повышение квалификации в Великобритании по специальности "Английский язык и АТС фразеология".

Трудовую деятельность начал с должности инженер-диспетчера в Атырау. Более 10 лет проработал в сфере авиации. В разные годы работал на различных руководящих должностях. С марта работал заместителем генерального директора по инфраструктуре и развитию АО "Казавиаспас".

Отметим, что "Казавиаспас", среди прочего, занимается следующими видами деятельности:

  • выполнение полетов по эвакуации пострадавших лиц, населения и имущества с зоны чрезвычайных ситуации;
  • выполнение полетов по доставке гуманитарного груза в зоны чрезвычайных ситуаций;
  • участие в республиканских и международных учениях, в международных проектах ООН, ОБСЕ и других международных организаций по линии уполномоченного государственного органа в области гражданской защиты, и других органов государственного управления;
  • выполнение полетов по проведению поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, оказание помощи при стихийных бедствиях;
  • выполнение полетов по оказанию медицинской помощи населению и проведению санитарных мероприятий и так далее.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2159818-naznachen-gendirektor-kazaviaspasa/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie