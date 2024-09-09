31-летняя Самал Камитова получила руководящий пост в акимате Павлодарской области

Участница Павлодарского регионального кадрового резерва Самал Камитова назначена руководителем Проектного офиса акимата региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима региона, Самал Камитова назначена заместителем руководителя управления цифровых технологий - руководителем Проектного офиса акимата области.

Самал Камитова 1993 года рождения.

В 2015 году окончила Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" в Москве, в 2020 году - Университет "Туран" по специальности "экономика".

Трудовую деятельность начала в 2015 году главным специалистом Управления финансов Павлодарской области.

С 2017 по 2021 годы работала в Управлении финансов и Управлении государственных активов Алматы.

До настоящего назначения с мая 2023 года занимала должность руководителя отдела мониторинга и финансирования реального сектора экономики Управления финансов Павлодарской области.

Напомним, ранее были назначены руководители управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития и государственного архитектурно-строительного контроля. Первое ведомство возглавила Людмила Курманова, второе - Нурбек Конротбаев.

Также был назначен новый начальник ДЧС Павлодарской области. Им стал Рустамбек Амрин.