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31-летняя Самал Камитова получила руководящий пост в акимате Павлодарской области

Опубликовано:

Самал Камитова
Самал Камитова. Фото: t.me/baspasozpvl

Участница Павлодарского регионального кадрового резерва Самал Камитова назначена руководителем Проектного офиса акимата региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима региона, Самал Камитова назначена заместителем руководителя управления цифровых технологий - руководителем Проектного офиса акимата области.

Самал Камитова 1993 года рождения.

В 2015 году окончила Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" в Москве, в 2020 году - Университет "Туран" по специальности "экономика".

Трудовую деятельность начала в 2015 году главным специалистом Управления финансов Павлодарской области.

С 2017 по 2021 годы работала в Управлении финансов и Управлении государственных активов Алматы.

До настоящего назначения с мая 2023 года занимала должность руководителя отдела мониторинга и финансирования реального сектора экономики Управления финансов Павлодарской области.

Напомним, ранее были назначены руководители управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития и государственного архитектурно-строительного контроля. Первое ведомство возглавила Людмила Курманова, второе - Нурбек Конротбаев.

Также был назначен новый начальник ДЧС Павлодарской области. Им стал Рустамбек Амрин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2159017-31-letnyaya-samal-kamitova-poluchila-rukovodyashchiy-post-v-akimate-pavlodarskoy-oblasti/

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