Стало известно о том, что Жандос Буркитбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный информационный ресурс правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жандос Конысович Буркитбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Жандос Буркитбаев, по информации сайта премьер-министра РК, родился в 1971 году в Жамбылской области.

В 1996 году окончил Алматинский Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова по специальности "Лечебное дело", в 2003 году - Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности "Государственное и местное управление", в 2007 году - Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности "Фармация", в 2018 году - Казахстанский медицинский университет ВШОЗ, в 2020 году - Университет "Туран-Астана" по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1996 году врачом-терапевтом Клинической больницы скорой медицинской помощи города Алматы.

В разные годы работал врачом Республиканского центра медицины катастроф Алматы, главным специалистом, начальником отдела, начальником управления министерства здравоохранения, заместителем заведующего отделом обеспечения деятельности комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента РК.

В 2008 году возглавил ГККП на ПХВ "Центр крови" города Астаны.

В 2011-2019 годах занимал пост директора Научно-производственного центра трансфузиологии.

С 2021 года является вице-министром здравоохранения.

Стоит также отметить, что временно исполнял обязанности главы Минздрава после ухода с поста Алексея Цоя в декабре 2021 года.