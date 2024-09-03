Назначен начальник ДЧС Павлодарской области

Назначен новый начальник ДЧС Павлодарской области. Им стал Рустамбек Амрин. Соответствующий приказ был подписан в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

"Приказом МЧС от 2 сентября 2024 года №434 л/с полковник Амрин Рустамбек Нурланович назначен на должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области", - говорится в сообщении на официальном сайте ДЧС региона.

Напомним, в июле этого года начальника ДЧС Павлодарской области, генерал-майора Жасулана Джумашева проводили на заслуженный отдых после 20 лет службы в органах гражданской защиты.

Временно исполняющим обязанности главы ведомства был назначен полковник гражданской защиты Рустамбек Амрин, который ранее занимал должность начальника Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

Рустамбек Амрин родился 14 января 1980 года в городе Омске Российской Федерации.

В 2000 году окончил Екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МВД России, в 2009 году - Кокшетауский технический институт МЧС РК.

Свой трудовой путь в органах гражданской защиты начал с 1997 года с должности инспектора группы профилактического состава отдельного поста пожарной части, начальника караула пожарной части.

В разные годы занимал должности старшего инженера, заместителя начальника, начальника пожарной части, начальника отдела, управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ, начальника Центра оперативного управления силами и средствами, заместителя начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС, начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций, Центра управления в кризисных ситуациях.