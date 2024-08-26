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Аян Магузумов стал заместителем руководителя Аппарата правительства

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Аян Магузумов
Аян Магузумов. Фото: primeminister.kz

Аян Магузумов назначен заместителем руководителя Аппарата правительства, сообщили сегодня на официальном сайте премьер-министра РК, передает NUR.KZ.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Магузумов Аян Еранович назначен на должность заместителя руководителя Аппарата правительства",- говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте, Аян Магузумов родился в 1987 году в Акмолинской области.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности "Экономист", Университет Шеффилда (Великобритания) со степенью магистра государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 2009 году.

В 2009-2011 годах работал экспертом комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2011 по 2012 год работал главным экспертом департамента автомобильного транспорта министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2012-2013 годах занимал должность главного эксперта отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

В 2013-2018 годах занимал должность главного консультанта Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

С мая 2018 года был завсектором отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

С апреля 2019 года - главный инспектор отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

С ноября 2019 года был заместителем завотделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

В октябре 2021 года назначен заведующим отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2023 года - заведующий отделом развития реального сектора и регионов Аппарата правительства РК.

С апреля 2024 года по настоящее время - заведующий отделом индустриального и инфраструктурного развития Аппарата правительства РК.

Напомним, что в начале 2023 года канцелярию премьера Казахстана преобразовали в Аппарат правительства - Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым произошли эти изменения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2153251-ayan-maguzumov-stal-zamestitelem-rukovoditelya-apparata-pravitelstva/

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