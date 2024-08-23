Назначен новый вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана

Аскар Биахметов был назначен вице-министром труда и социальной защиты населения - сообщили сегодня в пресс-службе правительства РК, передает NUR.KZ.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Биахметов Аскар Сактаганович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

На официальном сайте премьер-министра РК говорится, что Аскар Биахметов родился в 1975 году в Актюбинской области.

Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит", КазГЮА по специальности "Юриспруденция", магистратуру НШГП АГУ при президенте РК по специальности "Политология" и университет Дьюка.

В 1993-2004 годах работал в облфинуправлении, ПК "Профилакторий", Налоговом комитете, городском акимате, а также на руководящих позициях в управлениях казначейства и финансов Актюбинской области.

С 2004 по2009 год - начальник департамента казначейства по Акмолинской области.

В 2009-2014 годах был завотделом Конституционного Совета РК.

В 2014-2015 годах - директор департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК.

С 2015 по 2018год занимал пост замакима Актюбинской области.

В 2019-2020 годах - советник первого заместителя премьер-министра РК.

В 2020-2023 годах был замруководителя Канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2023 был заместителем руководителя Аппарата правительства РК.