Назначен председатель комитета по делам религий в Казахстане

Нукежанов Ержан Болатканович назначен на должность председателя Комитета по делам религий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Нукежанов Ержан Болатканович назначен на должность председателя Комитета по делам религий.

По данным с сайта комитета, Нукежанов Ержан Болатканович окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, по квалификации историк, преподаватель истории; магистр истории.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в качестве редактора-ведущего Информационно-аналитической службы ЗАО «Республиканская корпорация "Телевидение и радио Казахстана".

В 2004 году возглавлял группу календарных продуктов информационно-аналитического отдела Международного института современной политики, в январе 2005 года назначен на должность ведущего специалиста аналитического отдела Дирекции информационных программ АО "Агентство "Хабар".

С июня 2005 года по март 2007 года трудился в центральном аппарате ОО "Республиканская политическая партия "Нур Отан". В 2007-2009 г.г. назначался на руководящие должности в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.

С ноября 2009 года по июнь 2016 года работал в пресс-службе президента Республики Казахстан в качестве эксперта, консультанта и в течение 4 лет – заведующего сектором. В июне 2016 года назначен на политическую должность заместителя руководителя аппарата мажилиса парламента Республики Казахстан, на которой проработал до января 2018 года.

С 15 июня 2018 года назначен председателем Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С 4 апреля 2019 года назначен председателем Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.